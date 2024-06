Anna Cavazzini: Eine Wahl-Chemnitzerin im Europa-Parlament

Chemnitz - Anna Cavazzini (41) hat es geschafft: Die Wahl- Chemnitzerin wird auch in den nächsten fünf Jahren wieder für die Grünen im Europa-Parlament sitzen.

Anna Cavazzini (41) fieberte den Ergebnissen nicht in Chemnitz entgegen, sondern verbrachte den Wahlabend in der Groove Station Dresden. © Steffen Füssel

Trotzdem zeigt sie sich schon kurz nach den ersten Trends enttäuscht: "Wir sind deutlich hinter unseren Möglichkeiten geblieben. Wir werden uns nun die Zeit nehmen, um zu analysieren, wie wir mit unseren Themen zukünftig wieder stärker durchdringen können."



Für die Grünen-Abgeordnete ist es die zweite "Runde" in Brüssel: "Ich habe in meiner ersten Legislatur die Gesetze zum Recht auf Reparatur oder einheitliche Ladekabel mitverhandelt."

Was sie jetzt angehen will? "Chemnitz hat als Kulturhauptstadt die große Chance, das Image von 2018 loszuwerden. Die Stadt kann eine Art Bindeglied zwischen West und Ost werden. Europa ist nicht nur Westeuropa." Außerdem will sie für einheitliche Produktstandards im Online-Handel kämpfen: "Dem Schrott, der da zum Teil aus China kommt, sind die Verbraucher hilflos ausgeliefert."



Die gebürtige Hessin hat an der TU in Chemnitz studiert: "Ich hatte mich damals bewusst für mein Studium entschieden. Mit 'European Studies' habe ich meine Liebe zu Europa gefunden. Gerade als Abgeordnete bin ich sehr oft in Chemnitz, habe hier auch eines meiner Büros."