Vom Kabarettisten zum Politiker: Dietmar Holz mischt im Stadtrat mit

Alles in Kürze

Als Kabarettist liebt Dietmar Holz (65, BSW) den pointierten Auftritt. © privat

"Ich habe dazugelernt und es nicht bereut", sagt Holz mit Blick auf sein erstes Stadtrats-Jahr. "Es gab Erfolge - aber auch Verleumdungen und Beleidigungen. Vielleicht gehört das einfach dazu." Doch: "Wenn man wirklich etwas bewegen will in dieser Stadt, dann braucht man die Stadtratsbank."

Anfang 2024 wurde Dietmar Holz angesprochen. "Nico Rudolph (35, heute ebenfalls Stadtrat und Landtagsabgeordneter) kannte mich übers Kabarett und rief mich eines Tages an. Mir gefiel das BSW-Motto 'Vernunft und Gerechtigkeit' und ich war dabei."

Die Gründung der BSW-Fraktion verlief fast wie in Wendezeiten: ohne großen Plan, aber mit Energie, Überzeugung - und Lust auf echte Veränderung.

"Wir mussten uns alles selbst aneignen. Learning by doing - und das war gut so", erinnert sich Holz.