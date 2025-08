Bezahlkarte für Asylbewerber in Chemnitz: Kommt sie überhaupt noch?

Chemnitz - Erst hieß es, sie kommt im April. Dann wurde es still. Jetzt heißt es vom Rathaus: "Noch sind keine Bezahlkarten im Einsatz."

Alles in Kürze

Die Stadt Chemnitz selbst zeigt sich wortkarg: "In Zuständigkeit der Stadt Chemnitz sind aktuell noch keine Bezahlkarten im Einsatz." Und verweist zurück an die LDS. Ein Zirkelschluss, der auch die Politik im Stadtrat irritiert.

Kritiker sehen dagegen Diskriminierung, Stigmatisierung und Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) erklärte auf Anfrage: "Die eigentliche Umsetzung in der Kommune obliegt jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt selbst."

Mit der Karte sollen Geflüchtete künftig einen Teil ihrer Leistungen bargeldlos erhalten. Ziel: weniger Geldtransfers ins Ausland, mehr Kontrolle, weniger Bürokratie - so das Argument von Befürwortern.

Die Rede ist von der umstrittenen Bezahlkarte für Asylbewerber, die bundesweit eingeführt werden soll, aber in Chemnitz bisher auf sich warten lässt.

Christin Furtenbacher (41) von den Grünen warnt vor Stigmatisierung durch die Karte. © Uwe Meinhold

CDU Stadtrat Tino Fritzsche (63) spart nicht an Kritik: "Es ist definitiv unbefriedigend, dass dieser Prozess in Chemnitz so zögerlich geführt wird. Wir hätten uns gewünscht, dass uns die Verwaltung ein bisschen mitnimmt bei dieser ganzen Geschichte." Die CDU-FDP-Fraktion sei eine der treibenden Kräfte bei der Forderung nach der Bezahlkarte gewesen und unterstützt diese weiterhin: "Wir sind der Meinung, dass das eine vernünftige Alternative zum bisherigen Verfahren ist."

Deutlich kritischer äußert sich Grünen-Stadträtin Christin Furtenbacher (41): "Ich bin kein Fan der Bezahlkarte, weil das für die Betroffenen damit einhergeht, dass möglicherweise kein oder nicht ausreichend Bargeld verfügbar ist." Sie sieht konkrete Gefahren: "In Geschäften kann Diskriminierung stattfinden, wenn die Karten nicht überall funktionieren."

Dennoch begrüßt Furthenbacher, dass sich die Stadt Chemnitz Zeit lässt: "Ich halte es für sehr angemessen, dass man das sorgfältig umsetzt." Und sie hat auch Zweifel am Nutzen der Karte: "Der Bürokratieaufwand wird dadurch nicht geringer."

Noch näher dran an der Realität der Betroffenen ist Josephine Schwittek (37), Flüchtlingssozialarbeiterin beim Agiua e.V. in Chemnitz. Sie betreut Geflüchtete direkt und warnt: "Nicht überall kann mit der Bezahlkarte gezahlt werden. Auf dem Wochenmarkt zum Beispiel."