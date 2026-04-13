Brückenabriss in Chemnitz: Grüne fordern Neubau

Chemnitz - Chemnitz plant den Abriss der Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße – und bei den Grünen schrillen die Alarmglocken. Noch in diesem Jahr soll das marode Bauwerk zwischen Jäger- und Sonnenstraße ersatzlos verschwinden.

Die Stadt Chemnitz plant, die Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße in Chemnitz abzureißen. © Ralph Kunz

Für Stadtrat Joseph Israel (26) ist das ein fatales Signal, denn es gehe um eine wichtige Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt.

"Der Abriss der Brücke ist notwendig, da die Verkehrssicherheit des Bauwerks nicht gewährleistet werden kann. Notwendig ist für uns aber auch, genau zu prüfen, ob ein Ersatzneubau, vielleicht auch in anderer Form, darstellbar ist."

Israel verweist dabei vor allem auf die Alltagsbedeutung: "Diese Verbindung wird von vielen Menschen tagtäglich genutzt. Schulkinder, Kurierdienste und viele andere Menschen nutzen diese Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt."