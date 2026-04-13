Brückenabriss in Chemnitz: Grüne fordern Neubau
Chemnitz - Chemnitz plant den Abriss der Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße – und bei den Grünen schrillen die Alarmglocken. Noch in diesem Jahr soll das marode Bauwerk zwischen Jäger- und Sonnenstraße ersatzlos verschwinden.
Für Stadtrat Joseph Israel (26) ist das ein fatales Signal, denn es gehe um eine wichtige Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt.
"Der Abriss der Brücke ist notwendig, da die Verkehrssicherheit des Bauwerks nicht gewährleistet werden kann. Notwendig ist für uns aber auch, genau zu prüfen, ob ein Ersatzneubau, vielleicht auch in anderer Form, darstellbar ist."
Israel verweist dabei vor allem auf die Alltagsbedeutung: "Diese Verbindung wird von vielen Menschen tagtäglich genutzt. Schulkinder, Kurierdienste und viele andere Menschen nutzen diese Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt."
Besonders deutlich wird der Grünen-Stadtrat beim Blick auf die offizielle Ausweichroute. "Das Argument, eine Querung der Gleise sei 400 Meter weiter am Dresdner Platz möglich, entspricht nicht der Perspektive gerade von Kindern." Heißt im Klartext: Was auf dem Papier nach einem zumutbaren Umweg aussieht, kann im Alltag gerade für Schülerinnen und Schüler schnell zur echten Hürde werden.
Die Brücke stammt aus DDR-Zeiten und ist gleicher Bauart wie die Dresdner Carolabrücke.
Titelfoto: Ralph Kunz