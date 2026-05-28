Krach im Chemnitzer Stadtrat! Linken-Politikerin: "Das Handeln des OB hat uns irritiert"

Chemnitz - War das noch Haushaltsdisziplin oder schon eine Machtprobe im Stadtrat ? Bei der neuen Rahmenvereinbarung mit den freien Kita-Trägern krachte es zwischen Rathausspitze und SPD, Linken und Grünen. Eigentlich ging es um Geld für Personal- und Sachkosten in Chemnitzer Kitas. Doch plötzlich stand die Frage im Raum: Wer setzt im Stadtrat am Ende den Ton?

OB Sven Schulze (54, SPD) ließ die Kita-Vorlage kurz wackeln: Wegen ungeklärter Mehrkosten drohte er im Stadtrat mit dem Rückzug der Vorlage. © Kristin Schmidt

Die drei Fraktionen wollten Forderungen der freien Träger stärker berücksichtigen. Doch OB Sven Schulze (54, SPD) verlangte Deckungsquellen - also: Woher kommt das Geld?

Die Fraktionen hielten dagegen: Mögliche Mehrkosten entstünden erst 2027/28 und gehörten damit in den nächsten Doppelhaushalt.

Dann der Paukenschlag: Schulze kündigte mitten in der Debatte an, die Vorlage zurückzuziehen. Die Abstimmung wäre geplatzt. Erst als die beiden strittigen Anträge zurückgenommen wurden, kam die Vorlage doch wieder auf den Tisch. Am Ende wurde beschlossen - der politische Kratzer blieb.

Über seine Pressestelle ließ Schulze erklären, für die Anträge wären zusätzliche Mittel nötig gewesen. Weil "zwischen den einreichenden Fraktionen und der Verwaltung kein Konsens erzielt werden konnte", habe er den Rückzug angekündigt.

Die Finanzierungsfrage könne "letztlich nur mit dem Haushaltsbeschluss 2027/28 geklärt werden".