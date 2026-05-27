Wohin mit Sondervermögen für Chemnitz? Stadtrat diskutiert Wunschliste

1.091 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Chemnitzer Stadtrat beginnt am Mittwoch das Tauziehen um die Millionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Jetzt geht das große Feilschen los! Im Stadtrat beginnt am Mittwoch das Tauziehen um die Millionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Für Chemnitz stehen bis 2036 mehr als 184 Millionen Euro im Raum: gut 100 Millionen Euro zur freien Verfügung sowie jeweils rund 40 Millionen Euro für Straßen- und Brückenbau und Schulhausbau.

Stadtkämmerer Ralph Burghart (56, CDU) legt den Stadträten am Mittwoch die Wunschliste der Stadtspitze für die Verwendung des Sondervermögens vor.
Stadtkämmerer Ralph Burghart (56, CDU) legt den Stadträten am Mittwoch die Wunschliste der Stadtspitze für die Verwendung des Sondervermögens vor.  © Ralph Kunz

Doch die Rathausspitze dämpfte früh die Erwartungen. "Wir bekommen zwar Gelder, aber es ist keine Wundertüte", sagte OB Sven Schulze (54, SPD).

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) wurde noch deutlicher: Es sei "viel zu wenig Geld", um entscheidend etwas zu bewegen.

Trotzdem ist die Wunschliste lang: Brücke Falkeplatz, Südring-Brücke oder eine Erschließungsstraße für den Terra Nova Campus für 3 Millionen Euro. Genau die wollen CDU/FDP und SPD streichen und das Geld lieber in Straßen und Fußwege stecken.

Chemnitz will sich "einpollern": Was sagen Politiker und Bürger dazu?
Chemnitz Politik Chemnitz will sich "einpollern": Was sagen Politiker und Bürger dazu?

Auch bei den Schulen wollen beide Fraktionen nachjustieren: Die Oberschule Borna soll 2028 neu bewertet werden, zusätzlich sollen drei Millionen Euro in die Grundschule Kleinolbersdorf/Altenhain fließen. Die Linke will die Turnhalle der Comenius-Grundschule vorziehen.

Die Sanierung des Stadthallenbrunnens ist mit vier Millionen Euro veranschlagt.
Die Sanierung des Stadthallenbrunnens ist mit vier Millionen Euro veranschlagt.  © Petra Hornig
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Wofür soll Chemnitz das Geld aus dem Bundes-Sondervermögen verwenden? Im Stadtrat wird eine hitzige Debatte erwartet.
Wofür soll Chemnitz das Geld aus dem Bundes-Sondervermögen verwenden? Im Stadtrat wird eine hitzige Debatte erwartet.  © Kristin Schmidt
Das Dach von Messehalle 1 muss dringend erneuert werden.
Das Dach von Messehalle 1 muss dringend erneuert werden.  © Uwe Meinhold
OB Sven Schulze (54, SPD) muss jetzt mit dem Stadtrat um die Millionenpläne für Chemnitz ringen.
OB Sven Schulze (54, SPD) muss jetzt mit dem Stadtrat um die Millionenpläne für Chemnitz ringen.  © Ralph Kunz

BSW fordert 20 Millionen Euro fürs Opernhaus

Mit 40 Millionen Euro stehen Oper und separates Sprechtheater auf der aktuellen Wunschliste der Stadt.
Mit 40 Millionen Euro stehen Oper und separates Sprechtheater auf der aktuellen Wunschliste der Stadt.  © dpa/Hendrik Schmidt

Noch größer wird der Streit um den frei verfügbaren Millionentopf.

Die Stadt plant unter anderem 40 Millionen Euro für Opernhaus und Sprechtheater, 9,5 Millionen Euro für eine Sporthalle in der Innenstadt und 27 Millionen Euro für neue Dächer im Eissportzentrum und der Messehalle 1.

Die SPD will 2,5 Millionen Euro für "Sicherheit Innenstadt" streichen und das Theatergeld auf 44 Millionen Euro erhöhen.

Beschlossen: Chemnitzer Rathaus muss Krippen-Umfrage starten
Chemnitz Politik Beschlossen: Chemnitzer Rathaus muss Krippen-Umfrage starten

Das BSW fordert 56 Millionen Euro fürs Schauspielhaus und 20 Millionen Euro fürs Opernhaus. Nach dem Beschluss muss Chemnitz die Liste bis zum 15. Juli 2026 bei der Landesdirektion einreichen.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt

Mehr zum Thema Chemnitz Politik: