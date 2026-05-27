Wohin mit Sondervermögen für Chemnitz? Stadtrat diskutiert Wunschliste

Chemnitz - Jetzt geht das große Feilschen los! Im Stadtrat beginnt am Mittwoch das Tauziehen um die Millionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Für Chemnitz stehen bis 2036 mehr als 184 Millionen Euro im Raum: gut 100 Millionen Euro zur freien Verfügung sowie jeweils rund 40 Millionen Euro für Straßen- und Brückenbau und Schulhausbau.

Stadtkämmerer Ralph Burghart (56, CDU) legt den Stadträten am Mittwoch die Wunschliste der Stadtspitze für die Verwendung des Sondervermögens vor. © Ralph Kunz

Doch die Rathausspitze dämpfte früh die Erwartungen. "Wir bekommen zwar Gelder, aber es ist keine Wundertüte", sagte OB Sven Schulze (54, SPD).

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) wurde noch deutlicher: Es sei "viel zu wenig Geld", um entscheidend etwas zu bewegen.

Trotzdem ist die Wunschliste lang: Brücke Falkeplatz, Südring-Brücke oder eine Erschließungsstraße für den Terra Nova Campus für 3 Millionen Euro. Genau die wollen CDU/FDP und SPD streichen und das Geld lieber in Straßen und Fußwege stecken.

Auch bei den Schulen wollen beide Fraktionen nachjustieren: Die Oberschule Borna soll 2028 neu bewertet werden, zusätzlich sollen drei Millionen Euro in die Grundschule Kleinolbersdorf/Altenhain fließen. Die Linke will die Turnhalle der Comenius-Grundschule vorziehen.