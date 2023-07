Bunt und stylish: Schüler (12) erkämpft legale Graffiti-Flächen in Chemnitz

Chemnitz - Immer wieder gibt es Streit um Graffiti in Chemnitz . Ein Zwölfjähriger hat nun für Entspannung an der Farb-Front gesorgt: Friedrich Knoppe setzte über seinen Vater Franz (42) durch, dass die Stadt fünf Übungsflächen für Nachwuchssprayer freigab. Weitere Plätze sind in Arbeit.

Malte (12) und Friedrich (12) bei ihrer ersten Graffitiarbeit an den Bunten Gärten am Sonnenberg. © privat

Friedrich möchte mit der Spraydose "coole Graffiti" machen. "Aber ich will dafür keinen Ärger." Also bat er seinen Papa, ihm zu helfen. Franz Knoppe, bekannt als Kulturaktivist in Chemnitz, machte sich in die Spur, rief bei der Telefonnummer 115 an, schrieb E-Mails, spannte Bekannte ein.

"Nach sieben Monaten gibt es jetzt fünf legale Graffiti-Flächen. Spät, aber immerhin!"

Die fünf Plätze sind nach Anmeldung Stollberger Straße und Südring sowie jederzeit Konkordiapark, Bolzplatz Liddy-Ebersberger-Straße und Bunte Gärten am Sonnenberg. Hier schufen Friedrich und sein Kumpel Malte (12) das Wort "Smaxy" - "das steht für sexy und smash", so der Nachwuchskünstler.

Sie erlebten auch das Los aller Anfänger im Graffiti-Business: Kaum war "Smaxy" trocken, war es schon wieder übermalt. Deshalb hoffen Franz und Friedrich Knoppe, dass die Stadt weitere Übungsflächen findet und freigibt.