Chemnitz: Brandbrief fordert Anschluss an Wasserstoff-Hauptleitung

Chemnitz - Inzwischen müsste das Schreiben in Berlin angekommen sein: Der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Frank Müller-Rosentritt (41, FDP) hat in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) den Anschluss der Region ans nationale Wasserstoffnetz gefordert.