Chemnitz: Diese Stadtrats-Kandidaten haben außergewöhnliche Berufe

Chemnitz - Am Sonntag wird in Chemnitz ein neuer Stadtrat gewählt. TAG24 stellt die Kandidaten vor, die außergewöhnliche Berufe haben.

Früher war Schilbach selbstständiger Maler. Dann zog er 2022 das sichere Leben als Angestellter vor und wechselte zum VfL. Für den Kreisoberligisten mäht er zwei Sportfelder in der Eislebener- und Jägerschlösschenstraße plus Außenanlagen.

Sie lebt seit zehn Jahren in Chemnitz und tritt bei der Kommunalwahl am Sonntag für den Wahlkreis Schloßchemnitz an. Als Museologin präsentiert Berner die Lichtensteiner Stadtgeschichte in Form von Ausstellungen und Veranstaltungen, arbeitet mit Schülern und Erwachsenen zusammen.

Ihre Arbeit im Lichtensteiner Stadtmuseum ist auch für ihre Tätigkeit als Lokalpolitikerin hilfreich. "Eigentlich wollte ich immer in einem Schloss oder in einer Burg arbeiten. Darüber bin ich zum Museum gekommen und habe festgestellt: Wenn man museal tätig ist, muss es nicht unbedingt ein Schloss sein", erzählt Anne-Sophie Berner über ihre Arbeit im Stadtmuseum.

Steffen Thränert (48, BBS) liebt an seinem Beruf, dass er in der Natur sein kann. © www.sachsenfuehrungen.de/Steffen Thränert

Die Natur ist seine Leidenschaft. Diese konnte er auch beruflich verknüpfen. Der gebürtige Dresdner Steffen Thränert (48) lebt seit 2004 in Chemnitz.

Er studierte Forstwirtschaft und gründete nach dem Studium ein eigenes Umweltbüro und ist als Wander- und Bergführer, Gesundheitstrainer, Gästeführer und Natur- und Landschaftsführer viel unterwegs.

Neben Vorträgen zur Chemnitzer Kultur- und Naturgeschichte bietet er regelmäßig Erlebniswanderungen an. Da geht es beispielsweise auf Spuren von Vulkanen durch den Zeisigwald.

In drei Stunden und auf etwa sechs Kilometern Strecke können Interessierte viel über den Zeisigwald und dessen Historie erfahren. So war der Wald ein Abbaugebiet für Pophyr, das früher als Baumaterial genutzt wurde.

Was reizt ihn an diesem Beruf? "Wir haben tolle Landschaften in unserer Region. Dazu gibt es ein kulturelles Erbe, was Chemnitz und Umgebung einzigartig macht. Das möchte ich auf meinen Wandertouren erlebbar machen. Dafür brenne ich", so der 48-Jährige.

Er bietet auch Wandertouren durch Ebersdorf oder um den Schloßteich an. Thränert tritt bei der Stadtratswahl am kommenden Sonntag im Wahlkreis 3 für die Wählervereinigung Bürger Bündnis Solidarität (BBS) an.