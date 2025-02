Chemnitz: Hier erklärt der Baubürgermeister, warum er sein Amt aufgibt

Das Technische Rathaus war zehn Jahre lang die Wirkungsstätte von Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne). © Uwe Meinhold

Der Verwaltungs-Quereinsteiger hatte am gestrigen Dienstag überraschend zum 31. August seinen Rückzug aus dem Rathaus angekündigt. Über Gründe und neue Herausforderungen spricht der Bürgermeister jetzt selbst.

"Nach 18 Jahren in der Stadtverwaltung Chemnitz war es für mich Zeit, über neue Perspektiven nachzudenken", erklärt Stötzer.

"Es kam auch nicht von heute auf morgen. Trotzdem bin ich hin- und hergerissen. Es gibt viele Menschen aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, die ich vermissen werde. Aber man trifft sich immer zweimal im Leben."

Michael Stötzer wird die Stadtverwaltung verlassen, will aber in Chemnitz bleiben: "Es steht noch nicht ganz fest, was ich mache. Es wird natürlich ums Bauen und um die Chemnitzer Infrastruktur gehen. Das Interesse an baulichen Themen ist ungebrochen, doch das kann man auch von einer anderen Seite tun."