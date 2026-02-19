 940

Chemnitz plant "America Day", BSW kritisiert: "Kein harmloses Stadtfest!"

Chemnitz plant in diesem Jahr erneut einen "America Day". Doch das BSW äußert scharfe Kritik.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz plant in diesem Jahr erneut einen "America Day". Auf Anfrage der BSW-Stadtratsfraktion teilte OB Sven Schulze (54, SPD) mit, es liefen "aktuell Gespräche mit dem US-Generalkonsulat in Leipzig und interessierten Chemnitzern".

Nico Rudolph (36, BSW) hält den "America Day" für ein "falsches Signal".
Wann der Tag zu US-Kultur und Kulinarik stattfinden soll und welche Kosten entstehen, stehe noch nicht fest.

BSW-Stadtrat Nico Rudolph (36) reagiert darauf mit scharfer Kritik. Mit Blick auf die "Aktivitäten der USA" sei dies kein harmloses Stadtfest, sondern eine "politische Positionierung".

Rudolph spricht von einem falschen Signal in unsicheren Zeiten. Sein Tenor: Wenn überall gespart wird, müsse Chemnitz Prioritäten setzen und sich nicht mit Symbolpolitik beschäftigen.

Schulze hält dagegen: Chemnitz habe mit dem US-Konsulat "seit mehreren Jahren eine verlässliche und vertrauensvolle Partnerschaft aufgebaut".

America Day 2023: Am Stand der Partnerstädte informierten die Stadtmitarbeiterinnen Corinna Kreher (l.) und Justine Seerig – dazu gab’s Stars-and-Stripes-Deko.
America Day 2023: Am Stand der Partnerstädte informierten die Stadtmitarbeiterinnen Corinna Kreher (l.) und Justine Seerig – dazu gab’s Stars-and-Stripes-Deko.  © Uwe Meinhold
Dazu kommt ein Jubiläum, das offenbar Rückenwind geben soll: Das Konsulat feiere "in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen in Sachsen" und sei "sehr daran interessiert, die transatlantischen Beziehungen zu fördern". Der "America Day" fand 2023 erstmals statt.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Kristin Schmidt

