Mehr als zehn Prozent Leerstand: Nachwuchs-Sorgen in Chemnitzer Gartensparten

Chemnitz - Chemnitz ist mit fast 200 Sparten eine echte Kleingarten-Stadt - nur merkt’s außerhalb der Gartentore oft kaum einer. Genau das will der Kleingartenbeirat ändern und hat ein "Gedankenpapier" vorgelegt: raus aus dem Schattendasein, rein ins Stadtbild. Trägt die Stadt eine Mitschuld an Leerstand und Überalterung in den Parzellen?

Suzanne Krauß (56), Chefin des Stadtverbands der Kleingärtner, will die Chemnitzer Sparten sichtbarer machen und junge Familien wieder stärker für den Garten begeistern. © Kristin Schmidt

In 23 Chemnitzer Kleingartenvereinen stehen den Zahlen zufolge mehr als zehn Prozent der Parzellen leer.

"Viele Pächter haben ihre Parzellen jahrzehntelang bestens gepflegt, müssen aber irgendwann altersbedingt aufgeben", meint Beirats-Chef Hans-Joachim Siegel (82). "Die Jungen rücken nicht in dem Maße nach, wie man es bräuchte."

Die Corona-Welle habe zwar kurz geholfen, "aber es sind viele abgesprungen, da ein Garten eben auch Arbeit macht". Noch sei es in Chemnitz "keine Katastrophe".

Suzanne Krauß (56), Chefin vom Stadtverband der Kleingärtner, macht es konkret: "Leer wird es besonders dort, wo keine Wohnbebauung drumherum ist oder der Weg ohne Auto zur Expedition wird."

Anderswo sei es jedoch deutlich schlimmer, und genau das soll Chemnitz nicht passieren.