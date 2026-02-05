Digitale Wohnsitzanmeldung jetzt auch in Chemnitz möglich: Das müsst Ihr dafür wissen
Chemnitz - Die Stadt Chemnitz geht einen weiteren Schritt in Richtung der digitalen Zukunft. Ab sofort ist die elektronische Wohnsitzanmeldung möglich.
Bereits im September vergangenen Jahres wechselte die Stadt zu dem zentralen sächsischen Serviceportal Amt24. Über 400 Dienstleistungen der Stadt konnten darüber beantragt werden: vom Anwohnerparkausweis bis zur Geburtsurkunde.
Nun ist es auch möglich, sich dort umzumelden. "Bürger können ihre Anmeldung damit ortsunabhängig und rund um die Uhr vornehmen, der Weg zur Meldebehörde entfällt", teilte die Stadt am Donnerstag mit.
Dafür benötigt Ihr jedoch auf jeden Fall einen deutschen Personalausweis mit eingeschalteter eID-Funktion.
Bei einem Umzug innerhalb der Stadt oder bei einem Zuzug aus einer anderen deutschen Kommune könnt Ihr die An- beziehungsweise Ummeldung des Wohnsitzes über Euer Smartphone mittels der Ausweis-App vornehmen.
Dabei kann die Onlineanmeldung für Einzelpersonen, aber auch für eine ganze Familie genutzt werden.
Zudem können auch EU-Bürger mit einer eID-Karte den digitalen Weg gehen.
Grimma als Vorreiter der elektronischen Wohnsitzanmeldung
In der App werdet Ihr durch alle erforderlichen Verfahrensschritte geführt. Von der Registrierung über das Hochladen der Wohnungsgeberbestätigung und die Änderung der Adresse im Chip des Ausweises bis hin zur Zusendung des Adressaufklebers wird alles erklärt.
Der Dienst ist unter chemnitz.de/wohnsitzanmeldung oder direkt über
amt24.sachsen.de erreichbar.
Immer mehr Städte führen die elektronische Wohnsitzanmeldung ein. In Sachsen war Grimma Vorreiter. Mittlerweile wurden bereits zahlreiche Städte und Gemeinden im Freistaat in dieses System eingebunden. So auch Dresden und Leipzig.
Wer sich weiter über die elektronische Wohnsitzanmeldung informieren möchte, kann dies unter wohnsitzanmeldung.de tun.
