Digitale Wohnsitzanmeldung jetzt auch in Chemnitz möglich: Das müsst Ihr dafür wissen

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz geht einen weiteren Schritt in Richtung der digitalen Zukunft. Ab sofort ist die elektronische Wohnsitzanmeldung möglich.

Neben Chemnitz ist die digitale Ummeldung bereits in vielen weiteren sächsischen Städten möglich. © Uwe Meinhold

Bereits im September vergangenen Jahres wechselte die Stadt zu dem zentralen sächsischen Serviceportal Amt24. Über 400 Dienstleistungen der Stadt konnten darüber beantragt werden: vom Anwohnerparkausweis bis zur Geburtsurkunde.

Nun ist es auch möglich, sich dort umzumelden. "Bürger können ihre Anmeldung damit ortsunabhängig und rund um die Uhr vornehmen, der Weg zur Meldebehörde entfällt", teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Dafür benötigt Ihr jedoch auf jeden Fall einen deutschen Personalausweis mit eingeschalteter eID-Funktion.

Bei einem Umzug innerhalb der Stadt oder bei einem Zuzug aus einer anderen deutschen Kommune könnt Ihr die An- beziehungsweise Ummeldung des Wohnsitzes über Euer Smartphone mittels der Ausweis-App vornehmen.

Dabei kann die Onlineanmeldung für Einzelpersonen, aber auch für eine ganze Familie genutzt werden.

Zudem können auch EU-Bürger mit einer eID-Karte den digitalen Weg gehen.