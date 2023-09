04.09.2023 05:50 Chemnitz plant mehr Kameras an Kreuzungen

Intelligente Ampeln sollen in Chemnitz für eine Grüne Welle sorgen. Dazu werden in diesem Jahr weitere Detektor-Kameras an Kreuzungen installiert.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Für einen verbesserten Verkehrsfluss in Chemnitz setzt die Stadt nun verstärkt auf Kameras an Ampelkreuzungen. Diese sollen Staus erfassen und die Grün- bzw. Rot-Phasen entsprechend anpassen. ACE-Kreisvorsitzender Jörg Vieweg (52) hält eine komplette Ausstattung der Kreuzung am Falkeplatz mit Kameras für sinnvoll. © 123rf/drmicrobe, Uwe Meinhold, dpa/Waltraud Grubitzsch, Sven Gleisberg Von den 243 Ampelanlagen im Stadtgebiet sind bereits 104 mit Detektor-Kameras ausgestattet. Weitere sollen folgen. Die kleinen schwarzen Kugelkameras sitzen unscheinbar auf den Querholmen der Ampelmasten. Um ungewollte Filmaufnahmen müssen sich Autofahrer nicht sorgen: "Es wird nicht gefilmt und auch nicht gestreamt. Der Videodetektor registriert lediglich Objekte anhand der Pixeländerungen. Weder Kennzeichen noch Insassen werden erfasst. Die Kamera speichert keine Bilder, sondern leitet die Information an ein Steuergerät weiter, das die Ampel verkehrsabhängig steuert", so eine Stadt-Sprecherin. Chemnitz Politik Chemnitzer CDU will schnelle Sanierung der Schönauer Treppe 269 Detektoren gibt es bisher an Ampelkreuzungen, neun weitere werden dieses Jahr montiert. Sie werden an den Ampeln an den Kreuzungen Annaberger/Zöblitzer Straße, Annaberger/Erfenschlager Straße und Helbersdorfer/Scheffelstraße installiert. Das Kameraauge erkennt, wie viel Verkehr herrscht - filmt aber keine einzelnen Fahrzeuge. © Uwe Meinhold Wenn es sich an der Barbarossastraße/Zwickauer Straße staut, kann die Kamera Einfluss auf die Ampelsteuerung nehmen. © Uwe Meinhold Die Kreuzung am Falkeplatz ist nur zum Teil mit Kameradetektoren ausgestattet. In Richtung Theaterstraße sind die Ampeln noch "blind". © Uwe Meinhold An der Kreuzung Scheffelstraße/Helbersdorfer Straße werden dieses Jahr Kameradetektoren neu installiert. © Uwe Meinhold Der Kreisvorsitzende des Automobilclubs Europa (ACE), Jörg Vieweg (52), begrüßt die Ausweitung der Technik: "Die Steuerung über Detektoren ist für Verkehrsfluss und Sicherheit sehr sinnvoll. Vor allem in der Innenstadt sollte diese Technik noch stärker genutzt werden, um eine grüne Welle zu ermöglichen. Allerdings kann sich die Wirkung erst entfalten, wenn die größten Baumaßnahmen abgeschlossen sind."

Titelfoto: Uwe Meinhold