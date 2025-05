Chemnitz: Rathaus will ein Nachtfahrverbot für Mähroboter

Chemnitz - Kommt jetzt auch in Chemnitz ein Nachtfahrverbot für Mähroboter? Die kleinen motorisierten Gartenhelfer werden immer öfter zur tödlichen Gefahr für Igel. In Leipzig ist per Verfügung schon seit Mitte April Schluss mit dem Rasenmähen eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang.