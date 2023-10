Chemnitzer Stadtrat entscheidet über Neugestaltung vom Schillerplatz

Hitzige Diskussionen im Chemnitzer Stadtrat am heutigen Mittwoch. © Ralph Kunz

Der Chemnitzer Schillerplatz kann endlich neugestaltet werden. Der Stadtrat hat am heutigen Mittwochnachmittag im zweiten Anlauf mit großer Mehrheit grünes Licht für die Neuanlage der Fläche nach historischem Vorbild gegeben.

Mit Blick auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 plant die Stadt, die Grünanlage zwischen St. Petrikriche und Georgstraße deutlich aufzuwerten.

Fast einstimmig billigten die Stadträte eine Ergänzung der CDU, wonach das Projekt über den Schillerplatz hinaus erweitert werden soll. Die künftige Mittelachse des Schillerplatzes wird demnach als Hauptlaufachse vom Stadthallenpark bis zum Hauptportal der Unibibliothek erweitert.

Die Laufachse soll am Stadthallenpark beginnen und sich über die Brückenstraße am Karl-Marx-Kopf vorbei zum Theaterplatz entwickeln und weiter über den Schillerplatz bis zum Hauptportal der neuen Universitätsbibliothek führen. "Wir wollten das Projekt Schillerplatz städtebaulich größer fassen als zunächst geplant", begründet Fraktionschef Tino Fritzsche (62). "So macht es in sich mehr Sinn."

Die FDP warf den Städteplanern Arroganz gegenüber dem Bürger vor. "Die geplante Wegeführung geht an der Realität vorbei, 90 Prozent der Chemnitzer laufen diagonal", meinte Fraktionschef Dieter Füsslein (81). Die Liberalen scheiterten aber mit ihrer Ergänzung nach einer Planungsänderung. Damit wird der historische Wegverlauf aus dem Jahr 1890 wieder hergestellt.

Gesamtkosten für das Projekt: rund 2 Millionen. Euro. Rund 1,3 Millionen davon kommen aus Fördermitteln.