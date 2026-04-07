Chemnitz: Wild abgestellte E-Scooter sollen verschwinden
Chemnitz - Wild abgestellte E-Scooter sollen nach dem Willen mehrerer Fraktionen aus dem Chemnitzer Stadtbild verschwinden. CDU/FDP, Linke, und SPD wollen den Verleih in eine "erlaubnispflichtige Sondernutzung samt Einrichtung gekennzeichneter Stellflächen" umwandeln.
Die Inklusionsbeauftragte Petra Liebetrau begrüßt den Vorstoß: "Er nimmt eine große Gefahrenquelle vor allem für mobilitätseingeschränkte Chemnitzer wieder in den Blick."
Auch die Verwaltung sieht einen Nutzen, "um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Barrieren im öffentlichen Raum zu reduzieren und das Stadtbild geordneter zu gestalten", winkt jedoch bei der praktischen Umsetzung ab.
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"Dieser wesentliche Arbeitsaufwand ist derzeit und absehbar in den beteiligten Fachämtern personell nicht leistbar", so Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos).
Ob die Verwaltung dennoch mit einem Umsetzungskonzept beauftragt werden soll, entscheidet der Stadtrat am 22. April.
Titelfoto: Ralph Kunz