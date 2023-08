Umfrage zeigt: Chemnitzer AfD-Wähler haben keinen Bock auf Kulturhauptstadt

Die Freude war groß, als Chemnitz zur Kulturhauptstadt 2025 gewählt wurde. Doch nicht alle freuen sich auf das Projekt. © Jan Woitas/dpa

Das FOG-Institut befragte knapp 1500 Chemnitzer in einem Online-Voting, was in ihren Augen gut oder schlecht in Sachsens drittgrößter Stadt läuft. Dabei sollten die Befragten auch die Partei angeben, der sie am nächsten stehen.

Spannend: Institut-Chef Ulrich Weiser (43) will damit herausfinden, wie die Wähler der Parteien ticken, was ihre Wünsche, Kritik und Ängste sind.

Themen wie Mieten, Sicherheit oder ärztliche Versorgung spielten eine Rolle, aber auch die Kulturhauptstadt. Die Daten dazu wurden nun ausgewertet. Ein kleiner Auszug daraus wurde bereits veröffentlicht.

Ergebnis: AfD-Wähler haben zum großen Teil keinen Bock auf das Kulturhauptstadt-Jahr 2025. Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich auf 2025 freuen, ganze 55 Prozent freuen sich nicht.

Zum Vergleich: 66 Prozent der Grün-Wähler freuen sich auf das Kulturhauptstadt-Jahr, nur sechs Prozent nicht.