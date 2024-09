Chemnitzer Jugendhilfe und Jugendamt brauchen deutlich mehr Geld

Der Blick in ein Zimmer des Kinder- und Jugendnotdienstes, das in Krisen zum Zufluchtsort wird. © Ralph Kunz

Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) listet auf, wo das Budget nicht ausreicht - und woher die Mittel kommen sollen.

Allein 5,2 Millionen Euro mehr werden als Zuschuss für Kitas in freier Trägerschaft benötigt. 3,3 Millionen Euro zusätzlich fließen in den Vorschuss an Unterhaltsleistungen.

Die Zahl der Anträge auf Übernahme von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung ist um 1200 gestiegen, macht 2,5 Millionen Euro zusätzlich.

Für Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, wie die Unterbringung im Jugendnotdienst, werden 1,5 Millionen Euro mehr gebraucht.