Chemnitzer Rathaus verteilt 4 Millionen Euro an freie Kulturszene

Von Raik Bartnik

Das Weltecho an der Annaberger Straße in Chemnitz zählt zu den wichtigsten Orten der freien Kulturszene der Stadt.
Nach Rathaus-Angaben wird davon bereits die Förderung von etwa 100 Projekten, darunter Weltecho, Chemnitzer Jazzclub und freie Theaterproduktionen im Spinnbau unterstützt.

Ziel sei es, den Initiativen Planungssicherheit zu geben und gleichzeitig Raum für Experimente zu schaffen.

Besonders spannend: Auch spontane Ideen haben noch eine Chance. Über einen neuen "Reservefonds" können Kleinprojekte mit bis zu 2000 Euro unterstützt werden.

Die Anträge müssen bis zum 15. November 2026 gestellt werden - mindestens vier Wochen vor Projektstart.

Harald Krause (71) vom Chemnitzer Jazzclub zeigt ein Konzertplakat zum Jazzfest von 1995.
Auch internationale Impulse sind geplant. Mit einem sogenannten "Artist in Residence"-Fonds will die Stadt Künstler aus Europa nach Chemnitz holen. Kulturträger können dafür bis zu 3000 Euro Zuschuss beantragen.

Titelfoto: Uwe Meinhold

