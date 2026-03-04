Chemnitzer Rathaus verteilt 4 Millionen Euro an freie Kulturszene

Chemnitz - Wer zuerst kommt ... Für die freie Chemnitzer Kulturszene heißt es jetzt: Schnell sein! Der Kulturausschuss hat rund vier Millionen Euro freigegeben.

Das Weltecho an der Annaberger Straße in Chemnitz zählt zu den wichtigsten Orten der freien Kulturszene der Stadt. © Uwe Meinhold

Nach Rathaus-Angaben wird davon bereits die Förderung von etwa 100 Projekten, darunter Weltecho, Chemnitzer Jazzclub und freie Theaterproduktionen im Spinnbau unterstützt.

Ziel sei es, den Initiativen Planungssicherheit zu geben und gleichzeitig Raum für Experimente zu schaffen.

Besonders spannend: Auch spontane Ideen haben noch eine Chance. Über einen neuen "Reservefonds" können Kleinprojekte mit bis zu 2000 Euro unterstützt werden.

Die Anträge müssen bis zum 15. November 2026 gestellt werden - mindestens vier Wochen vor Projektstart.