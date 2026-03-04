Chemnitz will Geld von E-Scooter-Verleihern

Chemnitz - Für rund 600 E-Scooter, die in Chemnitz als Mietfahrzeuge unterwegs sind, könnte bald eine neue Gebühr fällig werden.

Den E-Roller einfach im Fußweg stehen lassen, könnte in Chemnitz bald verboten sein. © Ralph Kunz

Städte wie Dresden, Leipzig und Berlin haben die elektrischen Zweirad-Flitzer längst als Einnahmequelle erschlossen und lassen sich die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums von den Anbietern pro Fahrzeug vergüten - in Dresden etwa mit 3,35 Euro pro Fahrzeug.

Auch Chemnitz liebäugelt mit Gebühren - nicht nur für E-Scooter-Verleiher: "Es ist denkbar, perspektivisch sämtliche öffentlich zugänglichen Verleihsysteme für Fahrzeuge wie Fahrräder, E-Scooter, Motorräder etc. in eine erlaubnispflichtige Sondernutzung zu überführen und gegebenenfalls Gebühren zu erheben", teilte eine Stadtsprecherin mit.

Auch das teils wilde Durcheinander abgestellter Elektro-Roller hat die Stadtverwaltung im Visier und will das Parken von Miet-Zweirädern reglementieren.