Chemnitzer Stadträte fordern "TÜV" für ihre Entscheidungen

Chemnitz - Was passiert eigentlich mit den Anträgen, die der Chemnitzer Stadtrat beschließt? Genau diese Frage landet am Mittwoch zur letzten Sitzung vor der Sommerpause zum zweiten Mal auf dem Ratstisch.

Die Freiwillige Feuerwehr Euba wartet weiter auf den geplanten Anbau: Den Beschluss dafür hatte der Chemnitzer Stadtrat bereits im Dezember 2023 gefasst. © Sven Gleisberg

Im Dezember war der Vorstoß schon einmal knapp gescheitert, nun versuchen es CDU/FDP, Grüne und Linke erneut mit einem Beschluss-TÜV für Stadtratsentscheidungen.

Der Plan: Ab 2027 soll das Rathaus einmal im Jahr - möglichst im Januar - auflisten, was aus den Beschlüssen der vergangenen zwei Jahre geworden ist.

Linken-Fraktions-Chefin Susanne Schaper (47) verweist auf die knappe Niederlage im Dezember. Damals hätten mehrere Stadträte gefehlt. "Daher erhoffen wir uns nun eine Zustimmung."

Aus ihrer Sicht läuft die Information über Arbeitsstände bisher "nur sehr sporadisch. Sie muss teilweise von den Fraktionen mittels Anfragen abgerufen werden."

Die Beschlüsse zu Hundebeutelspendern (2024) und zum Anbau am Feuerwehrhaus in Euba (2023) seien bis heute nicht umgesetzt, obwohl die beschlossenen Zeitpläne längst überschritten seien.