Brückenabriss am Chemnitzer Sonnenberg: Grüne drängen auf Ersatzbau

Chemnitz - Die Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße in Chemnitz wird in diesem Jahr ersatzlos abgerissen . Die Grünen wollen das nicht einfach hinnehmen und das Rathaus jetzt per Stadtratsbeschluss zu einem Neubau auf dem Sonnenberg zwingen.

Joseph Israel (26, Grüne) will einen Ersatz für die Brücke zwischen Sonnenberg und Innenstadt. © Kristin Schmidt

Stadtrat Joseph Israel (26) argumentiert: "Diese Verbindung wird von vielen Menschen tagtäglich genutzt: von Schulkindern, Kurierdiensten und vielen anderen Menschen."

Besonders die vom Rathaus vorgeschlagene offizielle Ausweichroute überzeugt ihn nicht. "Das Argument, eine Querung der Gleise sei 400 Meter weiter am Dresdner Platz möglich, entspricht nicht der Perspektive gerade von Kindern."

Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) bleibt hart und verweist auf Kosten und die Nutzung der Brücke: "Aufgrund der angespannten Haushaltslage kann die Finanzierung eines Ersatzneubaus derzeit nicht dargestellt werden."