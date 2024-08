Chemnitzer Stadtrat soll über öffentlich genutzte Straßen mitentscheiden

Chemnitz - Der Stadtrat soll nach etwa 30 Jahren wieder darüber entscheiden, ob Straßen und Wege in Chemnitz öffentlich sind und welche Namen sie tragen.

Volkmar Zschocke (55, Grüne) will die Entscheidung über die Öffentlichkeit von Straßen und Wegen zurück in die Zuständigkeit des Stadtrats holen. © Haertelpress

Wenn in der neuen Wahlperiode der Stadtrat eine neue "Stadtverfassung" (Verwaltungsbezeichnung: Hauptsatzung) verabschiedet, wollen die Grünen die sogenannte "Widmung" der Wege zurück in den Rat holen. Bislang ist allein das Rathaus zuständig.

"Es gab da in den letzten Jahren viel Presseberichterstattung zu den Folgen, vor allem auch in TAG24", begründet Fraktions-Chef Volkmar Zschocke (55) den Vorstoß. "Ich erinnere mich an den Fall Bahnhof Grüna."

Das Problem: Alle Wege, die auf der Nordseite direkt zu dem Haltepunkt führen, haben private Eigentümer. Bei einer Sperrung müssten Reisende einen Kilometer Umweg in Kauf nehmen.

Das Rathaus hatte es 2022 abgelehnt, die Wege in das sogenannte "Bestandsverzeichnis" eintragen zu lassen, da es "kein berechtigtes Interesse" daran gebe.