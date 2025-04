Knall im Chemnitzer Stadtrat: Nico Köhler fliegt aus AfD-Stadtratsfraktion!

AfD-Stadtrat Nico Köhler (48) fliegt aus der Fraktion. Zu den Gründen herrscht großes Schweigen. © Peter Zschage

Wie die Chemnitzer AfD mitteilt, ist der 48-Jährige seit dem 24. April kein Mitglied der AfD-Stadtratsfraktion mehr. "In einer Fraktionssitzung wurde am Donnerstag in geheimer Wahl sein Fraktionsausschluss beschlossen", heißt es in einer Mitteilung.

Der Grund für den Knallhart-Ausschluss ist völlig unklar. Die Partei schweigt zu den Gründen. "Seitens der Fraktion wurde Stillschweigen über die Hintergründe vereinbart", so die AfD. Bisher äußerte sich Köhler gegenüber TAG24 nicht zum Fraktions-Aus.

Im Stadtrat bleibt der AfD-Politiker allerdings weiterhin: Sein Mandat entfällt durch den Ausschluss der Stadtratsfraktion nicht - der 48-Jährige sitzt jetzt fraktionslos im Rathaus. Seine Mitgliedschaft bei der AfD behält der Politiker ebenfalls.