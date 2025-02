Chemnitzer Wahlserie: Linken-Kandidat Marten Henning aus dem Senegal in den Osten

Marten Henning (28, Linke) im Gespräch mit MOPO-Redakteur Raik Bartnik (55). © Kristin Schmidt

Seit den Massenaustritten nach der Saarland-Wahl 2022 ist der Sohn einer Deutsch-Kanadierin Mitglied der Linken: "Ich dachte damals, jetzt muss ich Farbe bekennen. Die Linke ist die einzige Partei, die noch Menschenrechte vertritt und die Ostdeutschland noch im Wahlprogramm hat."

Chemnitz müsse als Teil von Ostdeutschland selbstbewusster werden und gerade jetzt im KuHa-Jahr seine Kultur und Weltoffenheit zeigen: "Wir sind nicht dieses rechtsradikale Loch, als das wir seit 2018 oft wahrgenommen werden."

Konkret will sich Henning in Berlin für die ICE-Anbindung von Chemnitz und auch für mehr Steuergerechtigkeit starkmachen: "Im Chemnitzer VW-Werk gibt es eine hohe Wertschöpfung, doch die Steuern landen in der Zentrale in Wolfsburg."

Und jenseits von Germanistik und linker Politik? "Ich bin sehr naturverbunden und mag Ahornsirup, was vielleicht auf meine kanadischen Wurzeln zurückzuführen ist."