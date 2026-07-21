Das lange Warten auf Umsetzung: Verschleppt Chemnitz den gesetzlich vorgeschriebenen Natur-Ausgleich?

Chemnitz - Der Asphalt liegt, die Gewerbehallen stehen, der Verkehr rollt – nur die Natur wartet in Chemnitz seit Jahren auf Wiedergutmachung. Im Fokus: der Autobahnzubringer Kalkstraße, das Gewerbegebiet Rottluff-West und die verbreiterte Walter-Klippel-Straße.

Grünen-Stadtrat Volkmar Zschocke (57) macht Druck: Chemnitz soll seine offenen Naturschutz-Pflichten endlich erfüllen. © Ralph Kunz

Wo für Bauprojekte Bäume fallen, Böden versiegelt oder Lebensräume zerstört werden, muss laut Gesetz neues Grün entstehen: etwa durch Hecken, entsiegelte Flächen oder renaturierte Gewässer. Bei eigenen Vorhaben muss das Rathaus liefern. Bei privaten Projekten muss die Stadt die Auflagen durchsetzen oder den Bauherren zur Kasse bitten.

Doch laut Rechnungsprüfungsamt sind die Maßnahmen seit Jahren weder finanziell gesichert noch umgesetzt. Volkmar Zschocke (57, Grüne) kritisiert: "Gesetzliche Verpflichtungen sollten nicht über Jahre hinweg verzögert werden. Wer Natur beseitigt, muss auch für den notwendigen Ausgleich sorgen."

Die Kalkstraße führt seit Oktober 2016 zur Autobahn, der Naturausgleich steckt dagegen fest. In der Würschnitzaue bei Klaffenbach sollte ein naturnahes Altwasser entstehen. Die Pläne liegen vor, doch für den Bau fehlte bislang das Geld.

Auch in Rottluff-West ist nur ein Mini-Teil geschafft. Die Firmen zahlten laut Stadt beim Grundstückskauf für den Naturausgleich. Geplant waren Stillgewässer, Feldhecken und Grün am Rabensteiner Bach. Ein Pflanzstreifen kam – ansonsten tat sich offenbar nichts.