Das lange Warten auf Umsetzung: Verschleppt Chemnitz den gesetzlich vorgeschriebenen Natur-Ausgleich?

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Für neue Bauprojekte muss ein Ausgleich geschaffen werden. Firmen in Gewerbegebieten zahlen dafür. In Chemnitz dauert die Umsetzung der Projekte oft jahrelang.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Der Asphalt liegt, die Gewerbehallen stehen, der Verkehr rollt – nur die Natur wartet in Chemnitz seit Jahren auf Wiedergutmachung. Im Fokus: der Autobahnzubringer Kalkstraße, das Gewerbegebiet Rottluff-West und die verbreiterte Walter-Klippel-Straße.

Grünen-Stadtrat Volkmar Zschocke (57) macht Druck: Chemnitz soll seine offenen Naturschutz-Pflichten endlich erfüllen.
Grünen-Stadtrat Volkmar Zschocke (57) macht Druck: Chemnitz soll seine offenen Naturschutz-Pflichten endlich erfüllen.  © Ralph Kunz

Wo für Bauprojekte Bäume fallen, Böden versiegelt oder Lebensräume zerstört werden, muss laut Gesetz neues Grün entstehen: etwa durch Hecken, entsiegelte Flächen oder renaturierte Gewässer. Bei eigenen Vorhaben muss das Rathaus liefern. Bei privaten Projekten muss die Stadt die Auflagen durchsetzen oder den Bauherren zur Kasse bitten.

Doch laut Rechnungsprüfungsamt sind die Maßnahmen seit Jahren weder finanziell gesichert noch umgesetzt. Volkmar Zschocke (57, Grüne) kritisiert: "Gesetzliche Verpflichtungen sollten nicht über Jahre hinweg verzögert werden. Wer Natur beseitigt, muss auch für den notwendigen Ausgleich sorgen."

Die Kalkstraße führt seit Oktober 2016 zur Autobahn, der Naturausgleich steckt dagegen fest. In der Würschnitzaue bei Klaffenbach sollte ein naturnahes Altwasser entstehen. Die Pläne liegen vor, doch für den Bau fehlte bislang das Geld.

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Auch in Rottluff-West ist nur ein Mini-Teil geschafft. Die Firmen zahlten laut Stadt beim Grundstückskauf für den Naturausgleich. Geplant waren Stillgewässer, Feldhecken und Grün am Rabensteiner Bach. Ein Pflanzstreifen kam – ansonsten tat sich offenbar nichts.

Die Walter-Klippel-Straße ist ausgebaut – doch welche Ersatzmaßnahme für die Natur umgesetzt wurde, bleibt offen.
Die Walter-Klippel-Straße ist ausgebaut – doch welche Ersatzmaßnahme für die Natur umgesetzt wurde, bleibt offen.  © Ralph Kunz
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Blick auf Rottluff-West: Die Firmen bauten und zahlten für den Naturausgleich – große Teile davon stehen bis heute aus.
Blick auf Rottluff-West: Die Firmen bauten und zahlten für den Naturausgleich – große Teile davon stehen bis heute aus.  © Ralph Kunz
Feierliche Freigabe des Autobahnzubringers Kalkstraße war bereits 2016 (v.l.): Bauchef Jürgen Rannacher (heute 67, Bauchef), Ex-OB Barbara Ludwig (heute 64) und Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk (heute 66) durchschnitten das Band.
Feierliche Freigabe des Autobahnzubringers Kalkstraße war bereits 2016 (v.l.): Bauchef Jürgen Rannacher (heute 67, Bauchef), Ex-OB Barbara Ludwig (heute 64) und Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk (heute 66) durchschnitten das Band.  © Sven Gleisberg
Freie Fahrt nach Rabenstein: Seit Oktober 2016 rollt der Verkehr über den neuen Autobahnzubringer Kalkstraße.
Freie Fahrt nach Rabenstein: Seit Oktober 2016 rollt der Verkehr über den neuen Autobahnzubringer Kalkstraße.  © Sven Gleisberg

Grüne fordern bis Ende 2026 eine Liste aller offenen Fälle

Für die Walter-Klippel-Straße sollte zunächst ein Teich in Klaffenbach entschlammt werden. Später kam eine andere, bis heute nicht näher benannte Lösung ins Spiel. Sie sollte 2024 umgesetzt werden – öffentlich belegt ist das nicht.

Die Grünen fordern bis Ende 2026 eine Liste aller offenen Fälle sowie einen Zeit- und Finanzierungsplan. "Je länger die Umsetzung hinausgeschoben wird, desto höher können die Kosten ausfallen", warnt Zschocke.

Rathaus und Landesdirektion (LDS) als Kommunalaufsicht ließen TAG24-Anfragen zunächst unbeantwortet, kündigten aber Stellungnahmen an.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

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