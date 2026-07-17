Kampf um Brücke am Chemnitzer Sonnenberg geht weiter
Chemnitz - Der Chemnitzer Stadtrat hatte den Neubau noch vor der Sommerpause abgebügelt, doch die "Sonnenberger" geben ihre Fußgängerbrücke nicht kampflos auf. Mit einer Petition wollen die Anwohner nun erzwingen, dass die wichtige Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt auch nach dem Abriss erhalten bleibt.
Die Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße wird Ende des Jahres abgerissen. Sie stammt aus DDR-Zeiten und wurde in derselben Bauart errichtet wie die eingestürzte Carolabrücke in Dresden.
Jetzt fordern "Sonnenberger Bürgerinnen und Bürger" das Rathaus auf, den Bau einer neuen, barrierefreien Brücke, die Kosten und mögliche Finanzspritzen zu prüfen.
Selbst eine vorübergehende Behelfsbrücke soll untersucht werden, falls sich ein dauerhafter Neubau wegen des geplanten Innenstadtrings verzögert.
"Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung darf kein netter Zusatz sein", heißt es pointiert in der Petition, die bislang gut 400 Unterstützer hat.
Werktags nutzen im Durchschnitt 155 Fußgänger und 68 Radfahrer die Brücke
Denn die von der Stadt genannten Alternativen seien für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Radfahrer teils beschwerlich oder gar nicht nutzbar.
Die offizielle Ausweichroute führt rund 400 Meter entfernt über den Dresdner Platz.
"Das Argument, eine Querung der Gleise sei 400 Meter weiter am Dresdner Platz möglich, entspricht nicht der Perspektive gerade von Kindern", bringt es auch Grünen-Stadtrat Joseph Israel (26) auf den Punkt, der lange für einen Brücken-Neubau gekämpft hatte.
Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) hatte vor allem die leere Stadtkasse als Argument für den ersatzlosen Brückenabriss angeführt. Zudem verweist er auf eine Verkehrszählung: Werktags nutzen demnach im Durchschnitt 155 Fußgänger und 68 Radfahrer die Brücke.
Titelfoto: Petra Hornig