Kampf um Brücke am Chemnitzer Sonnenberg geht weiter

Chemnitz - Der Chemnitzer Stadtrat hatte den Neubau noch vor der Sommerpause abgebügelt , doch die "Sonnenberger" geben ihre Fußgängerbrücke nicht kampflos auf. Mit einer Petition wollen die Anwohner nun erzwingen, dass die wichtige Verbindung zwischen Sonnenberg und Innenstadt auch nach dem Abriss erhalten bleibt.

Der Stadtrat entschied mit Mehrheit gegen einen Neubau der Brücke zwischen Hain- und Jägerstraße. © Kristin Schmidt

Die Fuß- und Radbrücke an der Hainstraße wird Ende des Jahres abgerissen. Sie stammt aus DDR-Zeiten und wurde in derselben Bauart errichtet wie die eingestürzte Carolabrücke in Dresden.

Jetzt fordern "Sonnenberger Bürgerinnen und Bürger" das Rathaus auf, den Bau einer neuen, barrierefreien Brücke, die Kosten und mögliche Finanzspritzen zu prüfen.

Selbst eine vorübergehende Behelfsbrücke soll untersucht werden, falls sich ein dauerhafter Neubau wegen des geplanten Innenstadtrings verzögert.

"Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung darf kein netter Zusatz sein", heißt es pointiert in der Petition, die bislang gut 400 Unterstützer hat.