Das mächtige Chemnitzer Trio im neuen sächsischen Parlament

Chemnitz - Um eine neue sächsische Regierung wird in Dresden noch gerungen. Fest steht dagegen, dass sich Chemnitz nach der jüngsten Wahl im Landtag als Sieger fühlen kann. Denn ein großes Stück Parlamentsmacht liegt mehrheitlich in Chemnitzer Hand.

"Besonders am Herzen liegt mir die Sicherung der medizinischen Versorgung und in diesem Zusammenhang der Ausbau des MEDiC-Studiengangs in Chemnitz", Dierks weiter.

Auch Ines Saborowski tritt ihr neues Amt ganz bewusst als Chemnitzerin an: "Mein Ziel ist es, Chemnitz in ein faires Licht zu setzen und die Kulturhauptstadt positiv zu transportieren. In Gremien und Netzwerken wird es Gelegenheit geben, um bundesweit Kontakte zu knüpfen und so viele Leute wie möglich einzuladen, sich Chemnitz wirklich selbst einmal anzuschauen."

Team Chemnitz zugehörig fühlt sich auch Jörg Scheibe. Er freut sich über die starke Dreierkonstellation aus Westsachsen.

"Drei Stimmen, die etwas bewegen können, sind gut für Chemnitz und die Region. Hier schlägt das industrielle Herz Sachsens, das muss mehr in den Fokus gerückt werden. Mir ist vor allem eine bessere Bahnanbindung wichtig. Hier muss sich dringend etwas tun."