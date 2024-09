Diese fünf Politiker sitzen für Chemnitz im Landtag

Chemnitz - Fünf Politiker repräsentieren Chemnitz zukünftig im neu gewählten Sächsischen Landtag: Per Direktmandat zieht die CDU mit Ines Saborowski (57), Peter Patt (61) und Alexander Dierks (36) ein. Susanne Schaper (46, Linke ) und Volker Dringenberg (52, AfD ) schaffen es über einen Listenplatz.

Die Linken-Landesvorsitzende Susanne Schaper ist froh, dass ihre Partei überhaupt wieder im Landtag vertreten sein wird. Sie zeigte sich am Montag demütig und schon im Arbeitsmodus.

AfD-Mann Volker Dringenberg hofft auf mehr als "nur" einen Platz in der Opposition: "Wir müssen schauen, ob eine Regierung zusammenkommt und wenn ja, mit wem." Entsprechend wolle seine Partei ihr Verhalten anpassen.

Viel Zeit, um durchzuschnaufen, gibt's nach der Wahl nicht: "Jetzt geht es nahtlos weiter, da der Prozess zur Regierungsbildung beginnt", so CDU-Generalsekretär Dierks.

Die AfD-Kandidaten Volker Dringenberg (52) und Lars Franke (r.) verbrachten den Wahlabend im Büro des Kreisverbands. © Ralph Kunz

Die drei CDU-Politiker aus Chemnitz wollen sich im Landtag für die Stadt als Wirtschaftsstandort engagieren. Themen, die sie beschäftigen, sind unter anderem der Ausbau der Lehrerausbildung an der TU Chemnitz und des Modellstudiengangs "MEDiC" am Klinikum Chemnitz. "Zudem kann die Halbleiter-Industrie nicht in Dresden aufhören", ergänzt Peter Patt.

Auch Volker Dringenberg möchte sich für die wirtschaftliche Entwicklung einsetzten, "damit wir nach Leipzig und Dresden gehört werden". Susanne Schaper kämpft mit den Linken gegen die Schließung von Kitas: "Das ist ein großes Thema - auch in Chemnitz."

Auf Schapers Agenda stehen zudem die Einführung eines Pflegewohngeldes sowie Pläne für die Sicherung von Krankenhaus-Standorten: "Für eine alternde Stadt wie Chemnitz sind all diese Themen enorm bedeutsam."

Ines Saborowski möchte als Repräsentantin der Stadt über das Kulturhauptstadt-Jahr hinweg zeigen, "dass Chemnitz großartig ist". Dierks ergänzt: "Ich will deutlich machen, welche positive Entwicklung die Stadt in den letzten Jahren hingelegt hat." Ähnlich sieht es Dringenberg: Er will Chemnitz im Landtag "konstruktiv, kritisch und positiv für die Stadt" einbringen.