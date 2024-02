Diskussion um Chemnitzer Radweg: Das sagt die Stadt zu einem möglichen Ausbau

Chemnitz - Um den Radweg Kappelbach in Chemnitz gibt es wieder einmal Diskussionen.

Laut Kieselstein ist der Kappelbacher Radweg an manchen Stellen circa zwei Meter breit. Fußgänger und Fahrradfahrer würden sich dort regelmäßig behindern.

Der Radweg ist circa fünf Kilometer lang und führt entlang des Kappelbachs von Reichenbrand bis in die Innenstadt. Er gilt als eine der meistgenutzten Radler-Routen von Chemnitz. Eine Möglichkeit für einen Ausbau sieht Kieselstein zum Beispiel zwischen der Gustav-Wünsch-Straße und der Kopernikusstraße: "Dort könnte der Weg wunderbar verbreitert werden, weil es dort vorrangig Wiesen gibt."

Weil die FDP-Fraktion der Meinung ist, dass man den Radweg an bestimmten Stellen ausbauen müsste, wurde ein entsprechender Antrag bei der Stadt eingereicht. Die Antwort vom Rathaus war eindeutig.

Die Stadt erteilte den Vorschlägen eine Absage: Der Ausbau würde unter anderem "erhebliche Eingriffe in bestehende Grünflächen und Baumstrukturen bedingen", so das Rathaus. Kieselstein gibt sich jedoch optimistisch: "Ich denke, das ist etwas, was man noch tiefgreifender diskutieren muss."