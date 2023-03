Doppelhaushalt in Chemnitz beschlossen: 2025 ist das städtische Sparschwein leer

Chemnitz - Es ist vollbracht. In einer Marathonsitzung hat der Chemnitzer Stadtrat den Doppelhaushalt für 2023/24 beschlossen. Damit ist die Verwaltung handlungsfähig - wenn die Landesdirektion das Zahlenwerk abnickt.

Der künftige Basketballplatz im Konkordiapark. Dank Geld vom Freistaat kann die Anlage mit dem Beschluss zum Haushalt nun begonnen werden. © Simulation: Planungsbüro sLandArt

Der Fokus liegt auf dem Straßenbau, dem Neubau und der Sanierung von Schulen sowie auf der Ertüchtigung von Kitas. Für jeden einzelnen dieser Bereiche sind zweistellige Millionensummen eingestellt.

Die Neefestraße, die Eisenbahnkreuzung Bornaer Straße und die Fußgängerüberführung an der Wladimir-Sagorski-Straße bilden die Schwergewichte beim Bereich "Straßen/Brücken".

Bei den Schulen werden große Summen für die Grundschule Adelsberg, den Neubau der Grundschule Weststraße, die Oberschule Am Hartmannplatz sowie die Marianne-Brandt-Oberschule ausgegeben. Bei den Kitas können sich unter anderem die Einrichtungen an der Altendorfer Straße 25 und an der Auerswalder Straße 119 über Geld freuen.

Auch an den Vereinssport ist gedacht. Der SSV Textima bekommt am Sportplatz Erfenschlag einen Neubau und der TSV IFA einen Kunstrasenplatz. Zudem kauft die Stadt das Poststadion. Darüber hinaus wird das Juniorenstadion saniert, ebenso die Schwimmhalle am Südring.