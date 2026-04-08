Endlich digitaler: Räte fordern den ChemnitzPass fürs Handy

Chemnitz - ChemnitzPass aufs Handy? Gleich mehrere Fraktionen im Stadtrat wollen, dass der Sozialrabatt künftig auch digital genutzt werden kann. SPD, Linke, Grüne und CDU/FDP können sich dabei ein Pilotprojekt vorstellen.

Maik Otto (48, SPD) will den ChemnitzPass für eine größere Akzeptanz "moderner" machen. © Ralph Kunz

Der Pass ist zwar seit Jahren ein wichtiges Instrument für Menschen mit wenig Geld, doch die Nutzung bleibt überschaubar. "Es ist bekannt, dass bei Weitem nicht alle Anspruchsberechtigten das Angebot nutzen", sagt Maik Otto (48, SPD). Er setzt deshalb auf ein moderneres Format: "Mit einem digitalen Format auf der Höhe der Zeit können Bekanntheit, aber auch die praktische Anwendung bei den im ChemnitzPass enthaltenen Angeboten gesteigert werden."

Auch die Linke drückt aufs Tempo. Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48) nennt den Vorstoß überfällig. "Es geht um ein strukturelles Problem: Ein Sozialpass darf 2026 nicht ausschließlich analog angeboten werden", sagt sie. Ihr Ziel: "Wir wollen Teilhabe zeitgemäß organisieren." Gleichzeitig betont sie: "Niemand darf ausgeschlossen werden. Deshalb soll ein digitales Angebot den bisherigen Pass ergänzen, nicht ersetzen."

Ende Februar 2026 gab es nach Rathaus-Zahlen mehr als 3300 gültige Chemnitzpässe. 2007 waren es noch rund 9400, später sackte die Zahl zwischenzeitlich auf nur noch etwa 2000 ab. Erst seit Beginn der Ukraine-Krise stiegen die Anträge wieder leicht.