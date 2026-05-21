Beschlossen: Chemnitzer Rathaus muss Krippen-Umfrage starten

Chemnitz - Warum gehen immer weniger Chemnitzer Kleinkinder in eine Krippe?

"Kein Kind darf aus strukturellen Gründen von frühkindlicher Bildung ausgeschlossen werden", fordert Christin Furtenbacher (41, Grüne). © Uwe Meinhold

Genau das soll eine anonyme Elternbefragung klären, die das Rathaus jetzt auf den Weg bringen muss.

Der Jugendhilfeausschuss hat einen gemeinsamen Antrag von Grünen, Linken, SPD und Liga Chemnitz beschlossen.

Der Verdacht der Fraktionen: Es geht nicht nur um sinkende Geburtenzahlen, sondern möglicherweise auch um Hürden, die Familien vom Krippenbesuch abhalten.