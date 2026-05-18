18.05.2026 18:05 Einsparungen von bis zu 2,9 Millionen Euro: Chemnitzer Rathaus kürzt Angebot der CVAG zusammen

Chemnitz setzt den Rotstift beim Nahverkehr an: Mit einem drastischen Maßnahmenpaket sollen fast 2,9 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Chemnitz setzt den Rotstift beim Nahverkehr an: Mit einem drastischen Maßnahmenpaket sollen fast 2,9 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Hintergrund sind explodierende Kosten bei der CVAG, vor allem für Personal, Energie und neue Fahrzeuge. Der Stadtrat entscheidet Ende Mai über die Kürzungen, umgesetzt werden sollen sie bereits ab Ende des Jahres.

Die Sparmaßnahmen könnten dafür sorgen, dass an der Zentralhaltestelle schon bald deutlich weniger Busse unterwegs sind. © Kristin Schmidt Besonders einschneidend sind die geplanten Änderungen am Abend- und Nachtverkehr: Das Nachtnetz soll künftig bereits um 22.45 Uhr starten, also eine Stunde früher als bisher. Gleichzeitig wird auch am Wochenende umgebaut: Samstags soll der Nachtverkehr bis 5.45 Uhr verlängert werden, an Sonn- und Feiertagen sogar bis 7.45 Uhr. Komplett gestrichen werden soll die Buslinie 73 zwischen TU-Campus und Altchemnitz. "Nach vorliegenden Erkenntnissen ist die Nachfrage insgesamt gering", heißt es in der Beschlussvorlage. Chemnitz Politik Basketballanlagen im Chemnitzer Konkordiapark für zwei Tage gesperrt Die Verkehrsleistung stehe nicht in einem angemessenem Verhältnis zur Nachfrage. Konkret bedeutet der Wegfall, dass der Abschnitt zwischen Sportforum und dem Bahnhof Reichenhain künftig nicht mehr durch den regulären ÖPNV bedient wird, lediglich die Schülerlinie S91 bleibt dort bestehen.

Die Linie 73 wird ersatzlos gestrichen. © Ralph Kunz

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Chemnitzer Ortsteil Euba ebenfalls von Kürzungen betroffen

Die Buslinie 83 in Euba soll künftig nur noch einmal in der Stunde fahren. © Ralph Kunz Eine weitere Sparmaßnahme trifft den Ortsteil Euba. Dort wird die bisherige Verdichtung auf einen 30-Minuten-Takt wieder zurückgenommen. Der engere Takt war 2020 nach einer Petition und politischen Beschlüssen eingeführt worden. Seitdem liege dort eine "Überbedienung und somit eine Bevorzugung dieses Stadtgebiets" vor. Künftig soll die Linie 83 wieder nur noch einmal pro Stunde fahren. Auf zahlreichen weiteren Linien werden zudem vereinzelt Früh- und Spätfahrten wegfallen. Der Sommerferienplan soll ab nächstem Jahr auch samstags gelten. "Betroffene wird es immer geben", räumte Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) ein. "Wir sind aber sehr ausgewogen vorgegangen." Das Kernnetz im Berufsverkehr bleibe erhalten. Chemnitz Politik "Strukturell nicht lieferfähig": So groß ist der Mangel an Gewerbeflächen in Chemnitz CVAG-Vorstand Jens Meiwald (62) betonte: "Es wird aus jetziger Sicht im Zuge der Maßnahmen keinen Personalabbau geben müssen."

Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) © Sven Gleisberg

CVAG-Vorstand Jens Meiwald (62) © Ralph Kunz

Was konkret wegfällt und was dadurch gespart wird