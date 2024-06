Europawahl-Ergebnisse: Das große AfD-Beben in Chemnitz!

Chemnitz - Die Stimmen-Auszählung für die Europawahl ist in Chemnitz beendet. Ergebnis: Die AfD liegt mit deutlichem Vorsprung vor der CDU an der Spitze. Grüne, FDP, SPD und Linke verlieren deutlich im Vergleich zur letzten Wahl 2019.

Etwa 190.000 Chemnitzer durften am Sonntag wählen. © Kristin Schmidt

Ein wahres AfD-Beben geht durch Chemnitz: Die in Teilen rechtsextreme Partei konnte bei der Europawahl in Chemnitz mehr Stimmen holen als 2019.

Damals lag die AfD bei 23,5 Prozent, nun holte die Partei 28,19 Prozent! Gleichgeblieben ist die CDU bei etwa 20 Prozent.



Alle anderen Parteien verlieren im Vergleich zu 2019 deutlich. Am heftigsten trifft es die Linken. Bei der Europawahl vor fünf Jahren konnte die Partei noch knapp 14 Prozent in Chemnitz holen - jetzt sind es 5,4 Prozent.

Dafür schoss das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in die Höhe - 15,20 Prozent holte die Partei in Chemnitz.

Bei diesen Ergebnissen war den Parteien am Sonntagabend nicht nach Party zumute. Normalerweise gehören die traditionellen Wahlpartys dazu - mit Prognosen, Snacks und Drinks. Nicht so am gestrigen Sonntagabend.

SPD-Politikerin Jacqueline Drechsler (48) erklärte gegenüber TAG24, dass sie in solchen Zeiten eine "opulente Wahlparty" nicht angemessen sei.