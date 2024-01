FDP-Chef schimpft über teure Fußweg-Sanierung in Chemnitz

Chemnitz - Für viele Bewohner am hinteren Kaßberg und im benachbarten Altendorf war es ein Weihnachtsgeschenk: Der Weg zwischen Erzberger- und Horst-Menzel-Straße in Chemnitz ist endlich fertig. Zumindest für Fußgänger. Doch nicht alle können sich so richtig darüber freuen.