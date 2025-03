Finanz-Showdown in Chemnitz: Das waren die Extrawünsche der Fraktionen

Das Tierheim am Pfarrhübel bekommt auch in den nächsten beiden Jahren eine Finanzspritze aus dem Stadthaushalt. Hier Pflegerin Laura Rößler (25) und Schäferhund-Harzer-Fuchs-Mischling Bruno (3). © Maik Börner

Fraktionsübergreifend (Linke, CDU/FDP, Grüne, SPD) gibt es 2025 und 2026 je 20.000 Euro Zuschuss für das Chemnitzer Tierheim und das Tierasyl von "Tiere in Not".

Susanne Schaper (47, Linke): "Das ermöglicht etwas mehr Beinfreiheit, da die Tierheime am Limit arbeiten. Tierasyl bekommt ansonsten keine Mittel."

An das Schulplanetarium an der Albert-Schweizer-Oberschule gehen auf fraktionsübergreifende Initiative (CDU/FDP, Grüne, Linke, SPD) 40.000 Euro. Kai Hähner (52, CDU): "Es ist ein Juwel in Chemnitz, das eigentlich von zwei Physiklehrern betreut werden soll. In der Praxis ist es meist nur einer."