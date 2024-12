Bitter für Chemnitzer Jugend: Diesen Projekten wurden die Zuschüsse gestrichen

Solveig Kempe (43, CDU) fallen die Streichungen in der Jugendarbeit sehr schwer. © Kristin Schmidt

"Das ist uns allen sehr schwergefallen", sagt Solveig Kempe (43, CDU). "Niemand kürzt gern, aber das Geld ist schlichtweg nicht da." Ursprünglich sollten sogar 27 Projekte dem Rotstift zum Opfer fallen, doch der Großteil konnte gerettet werden.

Besonders hart trifft es das Haus Liddy in Gablenz. Trotz anhaltender Proteste im Wohngebiet gibt es im nächsten Jahr kein Geld mehr für Jugendklub, Kreativzentrum und Musikwerkstatt.

Eine Petition gegen die drohende Schließung hatten innerhalb weniger Tage über 3200 Menschen unterzeichnet. Jetzt soll für die drei Projekte bis Juni 2025 noch eine sogenannte Auslauffinanzierung fließen.

Betrieben wird das Haus Liddy von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJF). Geschäftsführer Rico Popp (38) will aus der Not eine Tugend machen: "Der Bescheid wird für das gesamte Haus Liddy ausgestellt. Wir können uns also intern Gedanken machen, was wir fortführen und was wir reduzieren müssen."