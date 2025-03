06.03.2025 07:01 681 Führungskrise in Chemnitzer Stadtbibliothek soll heute im Rathaus gelöst werden

Nach fast einem Jahr will das Chemnitzer Rathaus am heutigen Donnerstag die Führungskrise in der Stadt-Bibliothek beenden.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Nach fast einem Jahr will das Chemnitzer Rathaus am Donnerstag die Führungskrise in der Stadt-Bibliothek beenden. Die Stadtbibliothek hat seit 2004 ihren Sitz im Tietz. © Uwe Meinhold Hinter verschlossenen Türen soll der zuständige Stadtratsausschuss eine finale Lösung für die künftige Bibo-Leitung billigen. Auch in Sachen Personal soll es aufwärtsgehen. Seit dem Rückzug von Ex-Chefin Corinna Meinel (42) im Sommer 2024 geht die Einrichtung durch schwere Zeiten. Ende Juni hatten die Abteilungsleiterinnen Jana Eger und Julia Trillhof die Interims-Leitung im Tandem übernommen. Personelle Engpässe sorgten ferner für verkürzte Öffnungszeiten und Veranstaltungsabsagen. Chemnitz Politik Chemnitz: Baubürgermeister Michael Stötzer tritt zurück! "Die Bewerbungsgespräche zur Leiterstelle der Stadtbibliothek sind abgeschlossen", teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit - mehr war offiziell nicht zu erfahren. Julia Trillhof (l.) und Jana Eger (r.) sollen offenbar dauerhaft die Doppelspitze in der Stadtbibliothek bilden. © Stadtbibliothek/Uwe Hastreiter Literaturtage "Leselust" nicht in Gefahr Gibt es in diesem Jahr wieder einen Buchsommer in der Stadtbibo wie noch 2023? © Kristin Schmidt Nach TAG24-Informationen will das Rathaus wohl auch künftig an der Doppelspitze Eger/Trillhof festhalten. Diese Option hatte sich die Stadtverwaltung neben einer externen Ausschreibung offengehalten. Ob es keine qualifizierten Bewerber gab oder sich das Tandem bewährt hat, ist unklar. Personell soll die Stadtbibliothek auf absehbare Zeit auch wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. "Es fand eine Reorganisation und Umstrukturierung statt", schreibt das Rathaus, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Aufgrund eines neuen Stellenplans versuche man derzeit, neue Mitarbeiter anzuwerben. Im vergangenen Jahr waren von 56 Bibo-Stellen zehn nicht besetzt. Chemnitz Politik Gericht zwingt Sparkasse Chemnitz: Konto für Rechtsextreme - ob sie will oder nicht! Die am Donnerstag beginnenden Literaturtage "Leselust" sind personell in jedem Fall abgesichert, bestätigt Bibo-Sprecher Uwe Hastreiter (61). "Für dieses Projekt haben wir uns mit dem Kulturforum östliches Europa aus Potsdam und dem tschechischen Zentrum Berlin Partner gesucht. Dort bekommen wir auch Hilfe bei der Absicherung der Abendveranstaltungen."

Titelfoto: Bildmontage: Stadtbibliothek/Uwe Hastreiter, Uwe Meinhold