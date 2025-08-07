Offener Brief an Chemnitzer Oberbürgermeister: Sportverein beweist Kampfgeist
Chemnitz - Jetzt schlagen sie zurück!
Alles in Kürze
- TSV Germania schreibt offenen Brief an Chemnitzer Oberbürgermeister
- Stadt entzog Verein Platz an der Markersdorfer Straße
- Verein fordert Fairness und Dialog
- Athletic Sonnenberg soll Platz bekommen
- Germania wehrt sich gegen Entscheidung ohne Mitsprache
Nachdem die Stadt dem TSV Germania im Juni den Platz an der Markersdorfer Straße trotz 1300 Stunden Eigenleistung entzogen hatte, melden sich die Vereinsverantwortlichen um Thomas Mix (57) mit einem emotionalen offenen Brief an die Bürgermeister der Stadt.
Auf vier Seiten stellen sie ihre Sicht der Dinge klar und versuchen erneut, ins Gespräch mit den Verantwortlichen zu kommen. "Die Kündigung entbehrt sportlicher, menschlicher und politischer Logik", heißt es. Die Stadt habe "bis heute keinen Kontaktversuch" unternommen - kein Gespräch, kein Dank, nichts!
Statt Resignation: Kampfgeist. Germania fordert Fairness, Dialog und endlich Planungssicherheit.
Brisant: Der Fall wurde vor ein paar Wochen zum Politikum, weil nun offenbar Athletic Sonnenberg den Platz bekommen soll. Germania wehrt sich und appelliert: "Über uns darf nicht entschieden werden, ohne mit uns zu sprechen!"
Titelfoto: TSV Germania