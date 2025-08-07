Offener Brief an Chemnitzer Oberbürgermeister: Sportverein beweist Kampfgeist

Germania-Vorstand Thomas Mix (57) gibt nicht auf und schrieb gemeinsam mit dem Verein einen offenen Brief an die Bürgermeister der Stadt Chemnitz. © TSV Germania

Nachdem die Stadt dem TSV Germania im Juni den Platz an der Markersdorfer Straße trotz 1300 Stunden Eigenleistung entzogen hatte, melden sich die Vereinsverantwortlichen um Thomas Mix (57) mit einem emotionalen offenen Brief an die Bürgermeister der Stadt.

Auf vier Seiten stellen sie ihre Sicht der Dinge klar und versuchen erneut, ins Gespräch mit den Verantwortlichen zu kommen. "Die Kündigung entbehrt sportlicher, menschlicher und politischer Logik", heißt es. Die Stadt habe "bis heute keinen Kontaktversuch" unternommen - kein Gespräch, kein Dank, nichts!

Statt Resignation: Kampfgeist. Germania fordert Fairness, Dialog und endlich Planungssicherheit.