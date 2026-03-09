Für Übersetzungen, als Chatbot und beim Sortieren der Post: Chemnitz setzt auf KI

Chemnitz - Künstliche Intelligenz hält Einzug ins Chemnitzer Rathaus. Was bislang nach Zukunftsmusik klang, wird hinter den Kulissen der Stadtverwaltung bereits ausprobiert – von automatischer Übersetzung bis zu digitalen Assistenten für Bürgeranfragen. Jetzt wollte die SPD-Fraktion im Stadtrat genauer wissen: Wie weit ist die Stadt wirklich?

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) sieht beim Einsetzen von KI eine Chance für mehr Effizienz in der Verwaltung. © Ralph Kunz

Von "zunehmender Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft" sprechen die Genossen und haben Bürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Die Antwort zeigt: Chemnitz testet bereits mehrere KI-Projekte.

So wird derzeit ein KI-gestütztes Übersetzungssystem bereits produktiv eingesetzt. Damit sollen Texte schneller und effizienter übertragen werden.

Geplant ist unter anderem ein Chatbot für den Bürgerservice. Der soll künftig einfache Fragen der Bürger automatisch beantworten und damit die Mitarbeiter entlasten.

Ein weiteres Projekt zielt auf den Posteingang der Verwaltung. Dort könnte KI künftig Dokumente automatisch sortieren, klassifizieren und an die zuständigen Stellen weiterleiten.