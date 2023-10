Gegen Kriminalität in der City: Braucht Chemnitz eine Innenstadt-Wache?

In der Chemnitzer Innenstadt fühlen sich viele Bürger nicht mehr sicher und meiden einige Straßenzüge. © Kristin Schmidt

"Wir brauchen in der Innenstadt eine direkte Präsenz von Polizei und Stadtordnungsdienst. Die Sicherheitslage am Wall ist stetig angespannt, an der Zenti und in der Reitbahnstraße hat sie sich verschlechtert", schätzt Stadtrat und Polizist Michael Specht (37, CDU) ein. "Die Wache sollte besetzt sein, wenn viel los ist. Wochentags ab Nachmittag bis 22 Uhr, am Wochenende und bei Großveranstaltungen länger."

Bei der SPD-Fraktion häufen sich Bürgerbeschwerden: "Viele Chemnitzer sprechen an, dass einige Orte als gefährlich wahrgenommen und gemieden werden. Das können wir so nicht länger laufen lassen", sagt SPD-Stadtrat Jürgen Renz (48).

"Auch für Touristen wäre eine solche Anlaufstelle spätestens im Kulturhauptstadtjahr sinnvoll."Einen festen Sicherheitsposten in der Innenstadt hält auch Jens Kieselstein (42) von der FDP für nötig: "Wir brauchen eine Anlaufstelle, die Bürger direkt aufsuchen können, wenn ihnen etwas zustößt oder sie Hilfe holen wollen. Das Revier Hartmannstraße ist zu weit weg. Es wäre gut, wenn die Innenstadtwache Anfang 2024 kommt."

Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP fragten bei der Stadtspitze nach, wie weit die Abstimmungen für eine solche Dauerpräsenz von Sicherheitskräften gediehen sind.