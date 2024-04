Genügend Unterstützer: Bündnis Sahra Wagenknecht nimmt Kurs auf den Chemnitzer Stadtrat

Chemnitz - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird es in Chemnitz wohl in allen Wahlbezirken auf die Stimmzettel zur Stadtratswahl schaffen. "Nur in Schlosschemnitz brauchen wir noch Unterstützer", erklärt Fraktions-Chef Nico Rudolph (34, früher Linke).