Großer Krach bei Chemnitzer Jusos: Es geht um Abwahl, Rücktritt, Rauswurf und einen Kothaufen

Chemnitz - Bei den Jusos Chemnitz kracht es gewaltig. Der bisherige Vize-Chef Gabriel Fritz (21) ist zurückgetreten. Gleichzeitig trat der Student aus der SPD aus. Mit ihm verließen weitere Vorstandsmitglieder Jusos und Partei. Der Vorwurf: Druck, Einschüchterung, Machtpolitik.

Ex-Juso-Vize Gabriel Fritz (21) soll hier in der SPD-Regionalgeschäftsstelle eingeschüchtert worden sein. © Kristin Schmidt

Fritz spricht von gezielter Einflussnahme: "Wir wurden gut rausgedrängt", sagt der frühere Vorstand in Richtung der Mutterpartei SPD und seines internen Rivalen Marius Franke.

Franke wurde auf einer von der SPD angesetzten Vollversammlung Anfang der Woche zum neuen Juso-Vizechef gewählt. Er habe schon zuvor im Vorstand "für sehr viel Chaos und Vertrauensbrüche gesorgt". Gesprächsversuche seien gescheitert, Franke habe sich "gar nicht mehr an demokratischen Prozessen beteiligt".

Gegen Fritz lief zuvor ein parteinternes Verfahren wegen angeblicher Diskriminierung. Die Vorwürfe gegen ihn seien "haltlos", kontert der Student.

Das Verfahren sei instrumentalisiert worden: "Ich möchte keinen Strukturen dienen, die solche Mechanismen zum Machterhalt nutzen."

Auf der Vollversammlung eskalierte die Situation, nachdem Fritz dazu auch Vertreter der Jungen Union und der Jungliberalen eingeladen hatte.

Unter Verweis auf das Hausrecht wurden sie nach ihrer Ankunft rausgeworfen. "Wir fordern eine öffentliche Entschuldigung", schäumt JU-Chef Joel Hochmuth (23) und sieht darin ein Alarmzeichen. "Wenn selbst führende Jusos von strukturellen Problemen und fehlender Transparenz sprechen, dann kann man das nicht als bloßen internen Konflikt abtun."