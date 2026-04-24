Großer Krach bei Chemnitzer Jusos: Es geht um Abwahl, Rücktritt, Rauswurf und einen Kothaufen
Chemnitz - Bei den Jusos Chemnitz kracht es gewaltig. Der bisherige Vize-Chef Gabriel Fritz (21) ist zurückgetreten. Gleichzeitig trat der Student aus der SPD aus. Mit ihm verließen weitere Vorstandsmitglieder Jusos und Partei. Der Vorwurf: Druck, Einschüchterung, Machtpolitik.
Fritz spricht von gezielter Einflussnahme: "Wir wurden gut rausgedrängt", sagt der frühere Vorstand in Richtung der Mutterpartei SPD und seines internen Rivalen Marius Franke.
Franke wurde auf einer von der SPD angesetzten Vollversammlung Anfang der Woche zum neuen Juso-Vizechef gewählt. Er habe schon zuvor im Vorstand "für sehr viel Chaos und Vertrauensbrüche gesorgt". Gesprächsversuche seien gescheitert, Franke habe sich "gar nicht mehr an demokratischen Prozessen beteiligt".
Gegen Fritz lief zuvor ein parteinternes Verfahren wegen angeblicher Diskriminierung. Die Vorwürfe gegen ihn seien "haltlos", kontert der Student.
Das Verfahren sei instrumentalisiert worden: "Ich möchte keinen Strukturen dienen, die solche Mechanismen zum Machterhalt nutzen."
Auf der Vollversammlung eskalierte die Situation, nachdem Fritz dazu auch Vertreter der Jungen Union und der Jungliberalen eingeladen hatte.
Unter Verweis auf das Hausrecht wurden sie nach ihrer Ankunft rausgeworfen. "Wir fordern eine öffentliche Entschuldigung", schäumt JU-Chef Joel Hochmuth (23) und sieht darin ein Alarmzeichen. "Wenn selbst führende Jusos von strukturellen Problemen und fehlender Transparenz sprechen, dann kann man das nicht als bloßen internen Konflikt abtun."
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Vorwurf gegen neu gewählten Juso-Vize: "Eine bewusste Herabwürdigung politisch engagierter Menschen"
Mit einem kurze Zeit später gelöschten Instagram-Post goss der neu gewählte Juso-Vize Marius Franke zusätzliches Öl ins Feuer. Er schrieb: "Heute wurde sogar das Hinterzimmer ausgekehrt" - dahinter ein Kothaufen-Emoji. Die Junge Union wertet das als Entgleisung.
Hochmuth sagt: "Das ist nicht nur ein völlig unangemessener Ton, sondern eine bewusste Herabwürdigung politisch engagierter Menschen."
Marius Franke lehnte auf Anfrage eine Stellungnahme ab und verwies auf SPD-Kreischef Sebastian Reichelt.
Reichelt verschickte eine Stellungnahme vom gesamten Vorstand und bestätigte den Rauswurf indirekt: "Die Vollversammlung der Jusos Chemnitz fand als nicht-öffentliche Veranstaltung statt."
Als Vertreter anderer Jugendorganisationen dennoch erschienen seien, habe die SPD Chemnitz "von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht". Man wolle jedoch die Wogen glätten.
Titelfoto: Bildmontage: privat, Kristin Schmidt (2)