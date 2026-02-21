Grüne fordern Regenwasser-Tankstellen für Chemnitz

Chemnitz - Wenn es im Sommer wochenlang nicht regnet, kämpfen Chemnitzer Bäume ums Überleben. Gießfahrzeuge rollen durch die Stadt und pumpen dafür teures Trinkwasser in die Tanks. Genau das wollen die Grünen jetzt per Stadtrats-Votum ändern. Ihre Idee: Regenwasser-Tankstellen für Chemnitz.

Dieser Geräteträger ist in den Trockenwochen im Einsatz. Der Aufbau lässt sich flexibel umrüsten und wird nur während der Gießsaison montiert. © Grünflächenamt/Stadt Chemnitz

Statt wertvolles Trinkwasser auf Straßenbäume und Grünflächen zu kippen, soll künftig das genutzt werden, was ohnehin vom Himmel fällt. Regenwasser, gesammelt in großen Speichern, ober- oder unterirdisch, mit Filter und Zapfstelle.

Das Rathaus soll nach dem Willen der Fraktion prüfen, wo solche Speicher stehen könnten, was sie kosten und ob sich das Ganze rechnet. Auch Förderprogramme sollen unter die Lupe genommen werden.