Haushalts-Debatte in Chemnitz ins nächste Jahr verschoben

Chemnitz - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Abstimmung über den Doppelhaushalt 2025/26 in Chemnitz wird verschoben. Ursprünglich war geplant, den Haushaltsentwurf bei der Stadtratssitzung am 18. Dezember zu behandeln. Doch nun wurde die Sitzung auf Ende Januar verlegt. Bei den geplanten Kita-Schließungen gibt's gute Nachrichten.

Die nächste Stadtratssitzung findet am 11. Dezember statt. © Ralph Kunz

"Auf Wunsch der Ratsfraktionen wird die Sitzung am 18. Dezember verschoben", erklärt Stadtsprecher Matthias Nowak. Die Fraktionen hätten um mehr Zeit für Beratungen gebeten, da die Entscheidungen über die künftigen Einsparmaßnahmen äußerst umfangreich seien.

Ob es im Januar dann zwei Stadtratssitzungen geben wird, ist noch unklar.

Im Dezember waren zunächst zwei Stadtratssitzungen vorgesehen - am 11. und am 18. Dezember. Davon bleibt jetzt nur die Sitzung am 11. Dezember, bei der eine wichtige Entscheidung ansteht: die Schließung von Kitas im Stadtgebiet.

Schon geklärt ist: Die beiden Kitas "Zwergenland" und "Krabbelkäfer" an der Reichenhainer Straße bleiben bestehen. "Wir konnten uns mit dem Freistaat auf einen unbefristeten Mietvertrag einigen", so Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos).