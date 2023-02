Höhere Bußgelder spülen Rekordsummen in die Chemnitzer Stadtkasse

Chemnitz - Überall wird das Geld knapper. Nicht so im Chemnitzer Rathaus.

Stationäre Blitzer spielen eine geringere Rolle bei der Überwachung. Die 16 Anlagen für Raser und Rotlicht in Chemnitz lösten 2022 fast 27.000-mal aus. Die Stadt nahm knapp 1,17 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeld ein (2021: 910.000, 15 Anlagen).

Für die deutliche Zunahme gibt es zwei Gründe: Die Bußgelder wurden Ende 2021 drastisch erhöht - der Preis für 20 km/h zu viel innerorts verdoppelte sich von 35 auf 70 Euro. Zudem schaffte die Stadt einen zweiten Blitz-Trailer an, der mit wechselnden Standorten erfolgreich ist.

Die mobilen Superblitzer brachten der Stadt die größten Einnahmen. © Uwe Meinhold

Den schlimmsten Raser erwischte die Stadt im März in der Leipziger/Ringstraße. 122 km/h (statt 50) waren so viel, dass die Stadt das Bußgeld von 800 Euro auf 1600 verdoppeln durfte.

Zu den genannten Bußgeldern kommen noch "Sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten" (wie Drogen, Mängel). Dieser Posten blieb bei rund 500.000 Euro. Falschparker bezahlten circa 2,1 Millionen Euro (2021: 1,2 Millionen Euro). Auch hier lohnte sich die Erhöhung der Bußgelder.

Neue Messgeräte sind 2023 nicht geplant. Der Rotlicht-Blitzer in der Bahnhofstraße wird wieder eingeschaltet und die beiden Südring-Blitzer erhalten neue Standorte. Was mit der verschlissenen Anlage in der Frankenberger Straße werden soll, ist offen.

ACE-Kreisvorsitzender Jörg Vieweg (51, SPD) fordert mehr mobile Blitzer - "vor allem an sensiblen Bereichen wie Schulen, Kitas und Ärztehäusern. Auch 30er-Zonen sind nur dann nachhaltig, wenn sie überwacht werden".