Knappe Abstimmung: Chemnitzer Einzelhandelskonzept muss Ehrenrunde drehen

Die Zukunft der Chemnitzer Innenstadt bleibt zur Sommerpause ungewiss. © Kristin Schmidt

Bei der letzten Stadtratssitzung am Mittwoch vor der Sommerpause sollte die Fortschreibung des Konzeptes von 2016 abgesegnet werden, doch die Stadträte machten dem einen Strich durch die Rechnung und das Konzept wurde auf eine Ehrenrunde in den Ausschuss geschickt.

Das neue Konzept sah vor, das es einen stärkeren Fokus auf das qualitative Wachstum und ein vielfältigeres Angebot, zum Beispiel durch eine größere Markenpräsenz in der Innenstadt geben sollte.

Außerdem sollte sich der Einzelhandel nicht an den großen Ausfallstraßen, wie der Zwickauer Straße konzentrieren, sondern in den Wohnquartieren möglich werden, so wie es bereits in der Paul-Bertz-Straße der Fall ist. Zudem soll damit ein weiteres Wachstum auf der grünen Wiese verhindert werden.



Stadtrat Jörg Vieweg (52, SPD) versuchte noch eine Bresche für das Konzept zu schlagen: "Es ist ein Schutzkonzept für die Innenstadt."

Sein CDU-Kollege Falk Ulbricht (56) meinte dagegen: "Das neue Konzept verfehlt den Anspruch, es ist nicht besser als das Alte."