Kosten-Explosion! So teuer soll das Abwasser in Chemnitz werden

Chemnitz - In Chemnitz explodieren die Kosten für Abwasser!

So soll die Entsorgung eines Kubikmeters Abwasser ab Januar 4,74 Euro statt 3,33 Euro kosten. Am drastischsten steigt der Gebührenanteil für die Nutzung der Abwasseranlagen: Hier sind 2,86 Euro pro Kubikmeter statt bisher 1,77 Euro vorgesehen - satte 61 Prozent mehr.

ESC-Betriebsleiter Marcus Kropp (45) stellt die neue Kalkulation der Gebühren derzeit in den Ortschaftsräten vor. "Kostentreiber sind Baukosten und hoher Investitionsbedarf", begründete er im Ortsteil Grüna die enorme Steigerung.

Dessen Entsorgung soll ab 2025 um rund 42 Prozent teurer werden, das Einleiten von Regenwasser in die Kanalisation um rund ein Drittel. Das sieht ein Beschlussantrag des Entsorgungsbetriebes Chemnitz (ESC) vor, über den im November der Stadtrat entscheiden soll.

Bernhard Herrmann (58, Grüne) warnt vor einer Gebührenexplosion. © Uwe Meinhold

Ein durchschnittlicher 2-Personen-Haushalt muss mit einer Kostensteigerung um rund 140 Euro auf über 500 Euro im Jahr rechnen, eine vierköpfige Familie mit Abwasserkosten von über 1000 Euro jährlich.

In Grüna stieß der Beschlussantrag mehrheitlich auf Ablehnung. "Ich will das nicht einfach so durchwinken. Das ist sozialer Sprengstoff", kritisiert Ortschaftsrat Bernhard Herrmann (58, Grüne), der vorrechnete.

"Zusammen mit Trinkwasser ergibt sich ein Preis von 7,48 Euro pro Kubikmeter, zuzüglich des Grundpreises für Trinkwasser. Ich kenne kaum eine andere deutsche Stadt, wo die Wasserkosten höher liegen."